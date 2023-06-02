Trabzon'da "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" paneli düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" konulu panel organize edildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, evde sağlık hizmetlerini en iyi kaliteye çıkarmak ve erişilebilirliği artırmak için sağlık çalışanlarına sürekli eğitimler verildiğini söyledi.

Sağlıkçının mesleğinde merhametin ön plana çıktığına dikkati çeken Usta, "Bunu ön planda tutabileceğimiz sürece sağlık hizmetinde kaliteyi ve memnuniyeti yakalamış olacağız. Bunun yanında, sağlık okur yazarlığı gibi çok önemli bilgiyi de tamamlamamız gerekiyor. İşimizin tümünde merhameti ön planda tutmalıyız." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Orhan Koç ise evde sağlık hizmetlerinin 13 yıldır ülke genelinde devam ettiğini, ihtiyacı olan herkesin bu hizmetten yararlanabildiğini vurguladı.

Koç, bakım hizmetlerinin ücretsiz olmasının önemine işaret ederek, "Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın, ihtiyacı olan her bireye ücretsiz hizmet verilmekte, bunu Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. Genel Sağlık Sigortası kapsamının çok geniş olması, ülkenin tüm vatandaşlarını kapsıyor olması da bu hizmetleri verirken herhangi bir sorun yaşamamayı bize sağlamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli başlıklarda sunumların yapıldığı panele, Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den de sağlık çalışanları katıldı.

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