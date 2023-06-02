Trabzon'da "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" paneli düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" paneli düzenlendi

AA

Trabzon'da "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" paneli düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Güncel Bakış" konulu panel organize edildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, evde sağlık hizmetlerini en iyi kaliteye çıkarmak ve erişilebilirliği artırmak için sağlık çalışanlarına sürekli eğitimler verildiğini söyledi.

Sağlıkçının mesleğinde merhametin ön plana çıktığına dikkati çeken Usta, "Bunu ön planda tutabileceğimiz sürece sağlık hizmetinde kaliteyi ve memnuniyeti yakalamış olacağız. Bunun yanında, sağlık okur yazarlığı gibi çok önemli bilgiyi de tamamlamamız gerekiyor. İşimizin tümünde merhameti ön planda tutmalıyız." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Orhan Koç ise evde sağlık hizmetlerinin 13 yıldır ülke genelinde devam ettiğini, ihtiyacı olan herkesin bu hizmetten yararlanabildiğini vurguladı.

Koç, bakım hizmetlerinin ücretsiz olmasının önemine işaret ederek, "Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın, ihtiyacı olan her bireye ücretsiz hizmet verilmekte, bunu Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. Genel Sağlık Sigortası kapsamının çok geniş olması, ülkenin tüm vatandaşlarını kapsıyor olması da bu hizmetleri verirken herhangi bir sorun yaşamamayı bize sağlamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli başlıklarda sunumların yapıldığı panele, Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den de sağlık çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, ...
Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, ölçüm ve yetenek merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, ölçüm ve ...
Dağıstanlı sanatçı Zakariaev'in "El İşaretleri" adlı grafik sergisi Trabzon'da açıldı
YEREL HABERLER Dağıstanlı sanatçı Zakariaev'in "El İşaretleri" adlı ...
Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" ...
Trabzon'da dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze'den TTSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze'den ...
Akçaabat'ta Atatürk Bulvarı yenileniyor
YEREL HABERLER Akçaabat'ta Atatürk Bulvarı yenileniyor
Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor´dan taraftara Hamsik çağrısı
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan taraftara Hamsik çağrısı
Trabzonspor, Hamsik'e veda etmek isteyen taraftarlarını Alanyaspor maçına çağırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hamsik'e veda etmek isteyen ...
Trabzonspor Kulübü, Marek Hamsik'e teşekkür etti
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü, Marek Hamsik'e teşekkür etti
Trabzon Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Trabzon Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ...
Of'ta Zirve Kadın İstihdam Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı
YEREL HABERLER Of'ta Zirve Kadın İstihdam Girişimi Üretim ve İşletme ...
Trabzon'da "13. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "13. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
Kourbelis, Trabzonspor için geliyor
YEREL HABERLER Kourbelis, Trabzonspor için geliyor
Trabzon'da, havaya ateş açan kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Trabzon'da, havaya ateş açan kişi hakkında savcılık ...
Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu 300 ...
Marek Hamsik'e veda pastası
YEREL HABERLER Marek Hamsik'e veda pastası
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Akçaabat'ta eski düğün salonu çok amaçlı spor merkezine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Akçaabat'ta eski düğün salonu çok amaçlı spor ...
Çenesinde çıktıktan 19 yıl sonra elmacık kemiğinde saptanan tümörden yine kurtuldu
YEREL HABERLER Çenesinde çıktıktan 19 yıl sonra elmacık kemiğinde ...
Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini noktalıyor:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, ...
Marek Hamsik: Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağım
YEREL HABERLER Marek Hamsik: Sezon sonunda kariyerimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.