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Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı

AA

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu faaliyetleri okundu.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şampiyonluk yaşatan yönetime teşekkür ederek, "Eski başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun genel kurul ve basın açıklamalarında söylediği gibi, şampiyonluk sonrası maalesef iyi yönetilemedi. Bunun üzerine bir de başarısız sonuçlar gelince ve Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden elenince, Konferans Ligi ile de yapılan transferlerin yükü kaldırılamaz hale geldi." dedi.

Divan olarak kasımdan itibaren Trabzonspor yönetimi ile de aklı selim istişarelere başladıklarını ifade eden Sürmen, "Çünkü önümüzde şubat ayından başlayıp, mayıs ayına kadar ki süreçte yaklaşık 23 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ve bu para ödenmediği takdirde hem transfer yasağı gelecek hem de şampiyon olmuş takımın hemen akabinde bu mali çöküntü nedeniyle kulübün itibarı zedelenecekti. Bu düşünceyle fikir alışverişlerini sıkı şekilde yaptık. Bunun sonucu olarak ister şöyle, ister böyle oldu cümlesini ortaya koymadan alınan kongre kararına divan olarak, 'doğru' olarak kanaat getirdik ve destekledik." diye konuştu.

Sürmen, bunu bazı kurul başkanlarıyla istişare ettiklerini anlatarak, "Mayıs ayına kalması halinde bu paranın nasıl ödeneceği, kimlerin taahhüt edeceği askıdaydı. Kongre kararı aldıktan sonra, aynı borcun oluşmasında sorumlu olduğunu camianın düşündüğü eski başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve o dönemin asbaşkanı Ertuğrul Doğan adaylığı değerlendirildi. Sonuç olarak Sayın Doğan, bu borcunun ödenmesi planını yaptığını iddia ederek bizlere projelerini sunarak tek başına aday oldu. Bu noktada mevcut yönetimin mali durumundan sorumlu olduğunu düşünen, bu kulübün geleceğinde yönetici olacağını planlayan arkadaşlardan hiç ses duyamadık. Kulübün iyi zamanında ona talip olmak herkes ister, önemli olan kulübün zor zamanında o göreve talip olmak ve bunu başarmaktır." ifadelerini kullandı.


- Kafkas'tan sürdürülebilir ekonomik yapı vurgusu

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise şampiyonluktan sonra istedikleri performansa, saha sonuçlarına ulaşamadıklarını söyledi.

Kafkas, olağanüstü genel kurul sonrasında sürdürebilir bir ekonomik yapı oluşmasını gündemlerinde ilk sıraya aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"UEFA, lisansı zorunluluğu nedeniyle 16 milyon avro tutarındaki futbol ailesi borçları, ihtar çeken oyuncuların alacakları ödendi. Geride kalan 2 aylık sürede 24 milyon avro ödeme gerçekleştirildi.12 milyon avro Doğan tarafından karşılandı. Kalan 12 milyon avro Doğan ve yönetici arkadaşlarla borçlanma değil, reklam loca satışı ile sağlandı. Yapılan agresif çalışmalar nedeniyle lisansa engel sorunlar ortadan kaldırılarak, UEFA lisansı almaya kulüp hak kazandı. 41 milyon avroluk takım bütçesi, 32 milyon avroya indirilerek daha makul bütçe ile hareket edildi."

Şampiyonluk sonrası yaşanan istikrarsızlık sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların dostane şekilde ayrıldığını aktaran Kafkas, "Devamında, istikrarlı şampiyonluk yakalanması adına geçmişte makul bütçe ile başarılar ortaya koyan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica göreve getirildi. Yeni sezon öncesi transfer hazırlık kampı tamamen planlandı. Ligin bitmesi ile harekete geçilmesi planlandı. Kulübün 28 Mart itibarıyla borcu 3 milyar 32 milyon liradır." dedi.

Kafkas, stat sponsorluğunda kısa sürede önemli müjde vereceklerini umut ettiklerini, altyapı çalışmalarında da sona gelindiğini sözlerine ekledi.


- Kulübün borcu

Konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Salih Aladağ, ekonomik durumla ilgili hazırladıkları raporu paylaştı.

Aladağ, 31 Mart 2023 itibarıyla kulübün net borcunun 3 milyar 32 milyon lira olduğunu söyledi.

Toplantı, üyelerin görüşlerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Öte yandan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ankara'da bulunduğu için toplantıya katılamadığı belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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