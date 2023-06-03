Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 4-2 kazandığı Bitexen Giresunspor maçının 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı ve Denswil sakatlıkları nedeniyle Akdeniz temsilcisi karşısında görev almadı. Kiralık oyuncu Lazar Markovic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica stoperde Denswil ve Bartra'nın yokluğunda genç oyuncu Taha Altıkardeş'e ilk 11'de görev verdi. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen oyuncu, ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe görev alırken Bardhi'nin yerine de Marek Hamsik oynadı.

Alt yapıdan Efe Yıldırım ile Ali Yılmaz da maç kadrosuna dahil edildi.





- Hamsik'in Trabzon'da son maçı

Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.

Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.





- Taraftar ilgisi az

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Bu sezon Avrupa, Türkiye Kupası ve Ligde hedeflerini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibinin son maçında tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

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