Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas, Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

10. dakikada soldan ceza alanına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, topu korner gönderdi. Korner atışında, Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda yakın mesafeden Erencan Yardımcı'nın dokunduğu top az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi: 0-1

18. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

22. dakikada Trabzon Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

24. dakikada Hamsik, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Yusuf Karagöz'ün ters köşesinden filelere yolladı: 2-1

32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu: 3-1

34. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı içinde Hamsik'in yerden şutunda kaleci Yusuf Karagöz, topu çeldi. Daha sonra Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi: 4-1

İlk yarı Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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