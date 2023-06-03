Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Visca (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Umut Bozok
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas (Dk. 60 Eduardo), Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Ümit Akdağ), Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Koulouris)
Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen, Dk. 58 Umut Bozok (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 5-1 yendi.
57. dakikada Trezeguet'in pasında, sol taraftan son çizgiye doğru inen Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.
58. dakikada 5. golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında, Trezeguet'in indirdiği topu yakın mesafeden Umut Bozok, filelere gönderdi: 5-1
71. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz, güçlükle topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.