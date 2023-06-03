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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

AA

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu tür skorlardan sonra maçla ilgili yorum yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Biz buraya son maçımızı oynamak için geldik. Bu maçı iyi futbol, skorla bitirmek istiyorduk. Rakibin gücünü biliyorduk. Ona göre oyun planı yaptık. İkinci yediğimiz gole kadar ne savunma ne hücum anlamında sıkıntı yoktu, başarılı bir oyun ortaya koyduk." dedi.

Karşılaşmada skorun penaltı golüyle 2-1'e gelmesi ve oyuncularının kırmızı kart görmelerinden sonra değiştiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İlk yarı sonuna kadar ciddi sıkıntılar oldu. Devamında yediğimiz gollerle ilk yarıyı sıkıntılı kapattık. İkinci yarı daha iyi savunma yapmaya çalıştık. 4-1'den sonra daha fazla gol yememek için yakaladığımız kontra ataklarla pozisyon buluruz umuduyla oyun planı yaptık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Hem oyuncular hem de ben ekibimle ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Sezonu bitirdik. Yeni sezon ilk 8'i zorlayan Alanyaspor yaratmak istiyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz."





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