Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Umut Bozok, "Bugün Marek için oynadık" dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, zor bir maç olduğunu belirterek, "Marek için oynadık için bugün. Zor bir maçtı. Alanyaspor'u herkes biliyor, oyun tarzı, oyun stili. Oyuncuları kırmızı kart görünce bizim işimiz daha kolay oldu." diye konuştu.

Maçı futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik için oynadıklarını dile getiren Bozok, "Bugün Marek için oynadık. Herkes biliyor, büyük bir kariyere sahip oyuncu. Ona saygı gösteriyoruz. İnsan olarak inanılmaz birisi. Oyuncu olarak zaten herkes biliyor. Ona yeni hayatı için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.