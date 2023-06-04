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Trabzonlu esnaf yıllardır topladığı değerli araç ve eşyaları sergiliyor

AA

Trabzonlu esnaf yıllardır topladığı değerli araç ve eşyaları sergiliyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Sefa Sarı, ülkenin çeşitli yerlerinden satın aldığı tarihi değeri bulunan eşyaları iş yeri ve evinin yanı sıra balıkçı barınağında da sergiliyor.

İlçedeki sanayi sitesinde oto tamirinin yanı sıra yedek parça ve aksesuar satışı yapan Sarı, 15 yıldan bu yana koleksiyoncu ve antikacılardan satın aldığı eşyalarla yaşam alanlarını adeta müzeye çevirdi.

Elektrikli bisiklet ve motosikletin yanı sıra 1974 model Mercedes ve Anadol marka antika otomobilleri de bulunan Sarı'nın sergilediği eşyalar arasında 170 yıllık şemsiye, çok sayıda ankesörlü telefon, duvar ve kol saati, yüzük, kolonya şişesi ve tespih koleksiyonu da yer alıyor.

Sefa Sarı, AA muhabirine, 15 yaşındayken akrabalarından birinin kol saati hediye etmesinin ardından yüzük, saat ve tespihe yönelik ilgisinin arttığını söyledi.

Babasının uzun yıllar oto tamirciliği yaptığı iş yerini artık kendisinin işlettiğini anlatan Sarı, "Hediye edilen saatle o günden beri değerli ve antika ürünleri biriktirmeye başladım. Bir müddet sonra koleksiyona dönüştü. O günden sonra biriktirmeye devam ediyorum." dedi.

- "1000'e yakın kol saatimiz var"

Antika araba ve motosiklet tutkusu olduğunu, bunun yanı sıra tespih, saat, yüzük gibi aksesuarları da biriktirip sergilediğini belirten Sarı, misafirlerinin bu eşyaları gördüğünde beğendiğini aktardı.

"Net sayı belli olmamakla birlikte 1000'e yakın kol saatimiz var. Bunların içinde antika olanlar, güncel satışta olanlar var." diyen Sarı, bazı markaların kendisi için özel olduğunu ifade etti.

Sarı, "İş yerimde sergilediğim, dünyada 12 tane üretilen Mercedes'in limitli üretim bisikletini almak için çok çaba sarf ettim. Hatta onu alabilmek için koleksiyonumdan birçok parçayı da satmak zorunda kaldım. En çok çaba gösterdiğim ve en çok sevdiğim elektrikli Mercedes bisikletim koleksiyonumun güzide parçalarından biri." diye konuştu.

İşini sürdürmenin yanı sıra değerli araç ve eşyaları biriktirmeye devam edeceğini dile getiren Sarı, yıllar önce başlayan bu merakının sürdüğünü kaydetti.

Sarı, "15 yıl önce bir kol saatiyle başlayan bu serüven hiç ummadığım yerlere geldi. Bu kadarını beklemiyordum. Gücüm yettiğince sevdiğim ürünleri biriktirmeye, dostlarımla paylaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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