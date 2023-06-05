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Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan ihracat 644,5 milyon doları aştı

AA

Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan ihracat 644,5 milyon doları aştı

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ocak-mayıs döneminde 644 milyon 563 bin 867 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında önceki yıla oranla yüzde 17 artış yaşandığını belirtti.

Yılın ocak-mayıs döneminde Trabzon'dan 511 milyon 774 bin 351, Rize'den 86 milyon 426 bin 409, Artvin'den 28 milyon 861 bin 419, Gümüşhane'den de 17 milyon 501 bin 688 dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 29, Artvin'den ihracatta ise yüzde 11 artış yaşandığını vurguladı.

Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı Rize ihracatının yüzde 10, Gümüşhane dış satımının ise yüzde 48 düştüğünü kaydetti.

Bölgeden yılın 5 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 283 milyon 645 bin 661 dolarla fındığın yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, bunu yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, maden ve metaller ile kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini ifade etti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den 127 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta Suudi Arabistan, Myanmar, Paraguay olmak üzere 14 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ömer Bolat'ın Ticaret Bakanı olarak atanmasının ihracat camiası için önemli moral kaynağı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan kabinede yer alan çok değerli ve donanımlı bakanlarımızın öncülüğünde başta ekonomi olmak üzere reel sektöre güven ve destek verecek rasyonel politikalara dönüş yapılması ile ihracatımızda önemli bir sıçrama beklenmektedir. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerimizi arz ederken, en öncelikli beklentilerimiz ihracatçının finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması, yüksek oranda artmış olan ihraç maliyetlerinde ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak politikaların ivedilikle uygulamaya konulmasıdır."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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