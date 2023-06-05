Trabzon'da dalgıçlar Dünya Çevre Günü'nde denizde dip temizliği yaptı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Ganita mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri Karadeniz'de çöp aradı.

Dalgıçların dip temizliği yaptığı etkinlikte, denizden çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, demir parçaları ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 5 Haziran'ı içeren haftanın Çevre Haftası olarak kabul edildiğini söyledi.

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, atıklardaki artışın, hava, su ve toprağı kirlettiğini belirten Korkmaz, "Bakanlığımızca bu durumun önüne geçebilmek için 2017'de Sıfır Atık Projesi başlatılmıştı. Proje ile atık üretiminin azaltılması, geri dönüşüme gönderilen atık miktarının artırılarak çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.

Korkmaz, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu, deniz kirliliğinin ülkenin en önemli çevresel sorunlarının başında geldiğini ifade ederek, Bakanlığın deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bu yılki temayı "Temiz Deniz Temiz Dünya" olarak belirlediğini aktardı.

Denizlerin kirlenmesindeki en önemli faktörün karasal kaynaklı kirleticiler olduğuna dikkati çeken Korkmaz, önceki yıllarda Marmara Denizi'nde yaşanan müsilajın deniz kirliliğinin bir örneği olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğrencileriyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısında denize çelenk bıraktı.

Ustaoğlu, denizleri ve çevreyi kirletmemeleri konusunda çocuklara uyarılarda bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.