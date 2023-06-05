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Akçaabat'ta "Görme Engelliler Satranç Turnuvası" düzenlendi

AA

Akçaabat'ta "Görme Engelliler Satranç Turnuvası" düzenlendi

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesince "Görme Engelliler Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Ortamahalle'de düzenlenen ve 2 gün süren turnuvaya, 26 kişi katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bütün Akçaabatlıları kapsayan etkinlikler düzenleme amacında olduklarını belirtti.

Yaşamın her alanında olduğu gibi sporda da engellerin aşılması gerektiğinin altını çizen Ekim, şunları kaydetti:

"Akçaabat'ımızda yaşayan görme engelli kardeşlerimize özel satranç turnuvası düzenledik. Turnuvamızda asıl amacımız görme engelli bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine, hızlı ve etkin karar verebilme yeteneklerine katkı sağlama, bir problemin çözümü ile ilgili farklı görüşleri ifade etme yeteneklerini artırma, sağlıklı sosyalleşme alanları oluşturmaktı. Ayrıca düzenlediğimiz turnuva ile görme engelli kardeşlerimizin bedensel ve ruhsal açıdan olumlu kendilik şemaları oluşturmalarında yardımcı olmak yine amaçlarımız arasında yer aldı. Turnuvamız tarihi mahallemiz Ortamahalle'de tarihi konaklarımızdan biri olan Timurciler Konağı'nda yapıldı. Turnuvamıza katılan tüm satranç tutkunu kardeşlerime ve bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, turnuvanın şampiyonlarını tebrik ediyorum."

Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nın final müsabakalarında Abdurrahman Aydın birinci, Adil Çelik ikinci ve Özgür Öztürk üçüncü oldu.


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