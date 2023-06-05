Trabzon'da "Öğretmen" filminin çekimleri başlayacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetine konu olan "Öğretmen" adlı filmin çekimleri temmuz ayında Trabzon'da başlayacak.

Filmin çekimleri öncesi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen senarist Yılmaz Okumuş, film hakkında bilgi verdi.

Okumuş, filmde İstanbul'da yaşayan, mesleğini çok seven fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığını belirterek, "Filmin finalinde bilgisayar başında oturan öğretmen, sevmediği, nefret ettiği ve 'istifa edeceğim' dediği Trabzon için '2 yıl daha burada kalmak istiyorum' yazıyor. Ama arada geçen olayları filmde izleyeceksiniz." dedi.

Yönetmen ve yapımcı Bilal Kalyoncu ise memleketi Trabzon'da film çekecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bugüne kadar 42 filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptım. Yapımcılığını TRT ve AKC Sinema TV yapıyor." diye konuştu.

Ufuk Özkan'ın canlandıracağı öğretmen karakterinin filmde trajikomik olaylar yaşayacağını belirten Kalyoncu, "Umarım Trabzon'a güzel bir eser kazandırmış oluruz. Şehirler bütün dünyada filmlerle anılır. İnşallah Trabzon'u bütün Türkiye'ye çok güzel anlatacak bir film ortaya çıkaracağımızı umut ederek bu yola çıktık. Allah utandırmasın." dedi.

Kalyoncu, filmde sadece Trabzonsporluların değil, Fenerbahçe taraftarlarının da beğeneceği bir hikaye olduğuna işaret ederek, "Basın bülteni sonunda da yazdık, Fenerbahçe Trabzonspor rekabeti ilelebet devam etsin ama her sene Trabzon şampiyon olsun. Bizim temennimiz o." ifadesini kullandı.

Filmde imamı canlandıracağını dile getiren Necmi Yapıcı, Egeli, Adanalı, Doğulu birçok karakteri oynadığını kaydederek, "Ancak ilk kez bir Trabzonluyu canlandıracağım. O nedenle benim için heyecanlı. Çok severek kabul ettim rolü. Çok da güzel bir rol. Ben de merakla çıkacak sonucu bekliyorum." dedi.

Trabzonlu youtuber Bilal Hancı, daha önce de kendisine film teklifleri geldiğini ancak kabul etmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Senaryoyu okuduğumda çok beğendim. Bütün karakterler çok anlamlı, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerilim çok enteresan şekilde anlatılmış. Okuduğumda çok etkilendim ve ağladığım yerler oldu. Karadeniz filmi sevecek ancak Türkiye'nin geneli çok sevecek diye düşünüyorum."

Oyuncu Kemal Uçar da İstanbul'da yaşayan bir karakteri canlandıracağını belirtti.

Oyuncu Seymen Aydın, Trabzonlu olmasına rağmen Karadeniz filmlerinde oynamayı sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanlarının hikayelerinin doğru insanlarla ve kişilerle anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen ağız konusunda bazı sıkıntılar oluyor. O yüzden böyle bir film içinde olmaktan dolayı Okumuş ve Kalyoncu'ya teşekkür ediyorum. Futbol üzerinden toplumun ya da taraftarların ayrışmasının günümüzde artık olmaması gerekiyor. Bence bu filmin güzel bir mayası var. Bu ayrışmayı birleştiren bir durumu var. Karşılığını bulacağını düşünüyorum. Bu yarayı pansuman edeceğini düşünüyorum."

Çekimleri temmuzda başlayacak filmin yıl sonunda gösterime girmesi planlanıyor.



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