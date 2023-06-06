Trabzon'da "İğneden Hikayeler" sergisi açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, çeşitli el işlerinin yer aldığı "İğneden Hikayeler" adlı sergi açıldı.



Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yaklaşık 100 el işinin yer aldığı serginin açılışını, Vali İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu ve Enstitü Müdürü Sibel Karabina yaptı.



El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Fatma Gündoğdu ve El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Mevlüde İskenderoğlu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan el işleri, meraklılarının beğenisine sunuldu.



Gündoğdu, sergideki çalışmaların 2 yılda 170 kursiyer tarafından hazırlandığını söyledi.

Sergide, dantel anglez, hesap işi, suzeni nakışı gibi işlerin yer aldığını belirten Gündoğdu, "Kurslarımıza öğrencilerimizin ilgisi oldukça fazla. El sanatlarımızı yaşatmak için çok güzel bir ortamımız var, öğrencilerimizin emekleri de çok fazla. Burada yelek, perde, abajur, çanta, yatak odası ve masa örtüsü gibi el işlerimiz sergileniyor." dedi.

Her bir ürünün farklı hikayesi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "İğnelerle yaptığımız eserlerin hikayelerini anlatmak için 'İğneden Hikayeler' ismini koyduk. Ürünlerimiz içinde öğrencimizin bir yılda yaptığı masa örtüsü de bir haftada yapılan eserlerimiz de var." diye konuştu.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Salonu'ndaki sergi, 16 Haziran'a kadar gezilebilecek.

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