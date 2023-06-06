Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır adına yapılan kütüphane açıldı

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TRABZON (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 5 Kasım 2015'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adına Trabzon'un Of ilçesinde yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'nın eğitime destek ve şehit Necmi Çakır'ın adının yaşatılması için Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde yaptırdığı kütüphane törenle hizmete girdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin umudu gençlerin donanımlı yetişmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Gençlere yapılan yatırımlar ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır. Burada açtığımız kütüphane de bu amaca hizmet edecektir. Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfına şehidimiz adına kütüphane açtıkları için teşekkür ediyorum. Şehidimiz Necmi Çakır'ın Allah mekanını cennet eylesin. Hayırlı olsun." dedi.



Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ömer Lütfü Çakıroğlu ise vakıf olarak eğitime ayrı önem verdiklerini vurgulayarak, "Vatan müdafaası ve millete hizmet yolunda birçok şehit veren, vatan sevgisi ile yoğrulmuş bir gelenekten geliyoruz. Ailemizin şehitlerinden kıymetli evladımız Necmi Çakır'ın adını taşıyan eğitim yuvasına kütüphane kazandırmaktan son derece mutlu olduk. Tamamen vakıf yönetiminin yarattığı kaynakla kütüphaneyi yaparak öğrencilerin son derece modern bir ortamda kütüphane imkanlarından istifade etmelerinden mutlu olacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Vakıf Başkanı Ömer Lütfü Çakıroğlu'na plaket takdim etti. Vali Ustaoğlu da şehit Çakır'ın eşi Dilek Çakır'a hediye verdi.



Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş, şube müdürleri Hüseyin Demirci, Serkan Harput, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, şube müdürü Hasan Tekke, Of Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, şehidin eşi Dilek, kızları Büşra ve Sıla, annesi Nuriye, babası Fahri Çakır, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Kayıkçı, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, vakıf yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





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