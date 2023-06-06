Trabzon'daki okullar 1629 litre bitkisel atık yağ topladı

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesince "Atık yağlarımızı geri kazanıyoruz, suyumuzu koruyoruz" sloganıyla düzenlenen "Okullar Arası Atık Yağ Toplama Yarışması"nda 1629 litre bitkisel atık yağ topladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından her yıl düzenlenen "Okullar Arası Atık Yağ Toplama Yarışması"nda dereceye giren okullara teşekkür belgesi verildi.

"Atık yağlarımızı geri kazanıyoruz, suyumuzu koruyoruz" sloganıyla bu yıl yapılan yarışmada 25 kilogram bitkisel atık yağ getiren her okula 1 top, 50 kilogram bitkisel atık yağ getiren okula 3 top fotokopi kağıdı ödülü verildi.

Bu kapsamda yarışmaya katılan 18 okula toplamda 87 top kağıt ödülü verildi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arası yapılan yarışmada bu yıl 1629 litre bitkisel atık yağ toplandı.

- "15 bin 35 öğrenciye sıfır atık eğitimi verdik"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğal çevrenin korunmasının, onu en çok etkileyen insanın bilinçlendirilmesi ve eğitimiyle mümkün olacağını vurguladı.

Bilinçlenmiş bir toplumla bütün olumsuzlukların önüne geçilebileceğine işaret eden Genç, "Dengeli, temiz, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını çocuklara sağlamak insanların temel yükümlülüğü olmalıdır. Daha sağlıklı, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre istiyorsak herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve herkes çevrenin korunması için bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.

Genç, çevre bilincine sahip genç nesiller oluşturmak, topluma olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak amacıyla Ortahisar Belediyesinin okullarda çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüğünü aktararak, "2023 yılında 127 okulda 15 bin 35 öğrenciye sıfır atık eğitimi verdik. Her yıl 5 Haziran günü kutlanan çevre günü etkinliklerinde, çevre kirliliğine ve çevrenin korunmasına dikkat çekiyoruz. Belediyemiz çevre bilincinin arttırılması ve çevrenin korunması amacıyla birçok kampanya yürütüyor." diye görüş bildirdi.

Bir litre bitkisel atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğine de dikkati çeken Genç, belediye tarafından her yıl ortalama 100 ton bitkisel atık yağ toplatılarak ortalama 100 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önlendiğini vurguladı.​​​​​​​





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