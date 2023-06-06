Trabzon'da "Doğa/Kadın" temalı fotoğraf sergisi açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Fotoğrafevi Derneğince, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) desteğiyle düzenlenen "Doğa/Kadın" temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde, geliri depremzedeler yararına AKUT'a bağışlanacak sergide, 49 fotoğrafçının çektiği 124 fotoğraf yer aldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önem taşıdığını, gelirinin depremzedelere bağışlanmasının ayrıca anlamlı bir davranış olduğunu söyledi.

Üniversite olarak toplumla iç içe bir anlayışı benimsediklerini dile getiren Çuvalcı, "Kadın ve doğa teması da güzel bir konu olmuş. Aslında kadın ve doğa birbirine ne kadar çok benziyor. Kadının olduğu yerde zarafet, sevgi, barış var. Tabiatta da huzur var, mutluluk var." ifadesini kullandı.

Trabzon Fotoğrafevi Derneği Başkanı Şerife Yılmaz da depremzedelere yararlı bir şey yapmak istediklerinin altını çizerek, "Dernek olarak depremzedeler yararına bir şey yapmak istedik. O yüzden geçen yıllardan farklı olarak yardım amaçlı olarak bu sergimizi açıyoruz. Fotoğraflarımız satışa sunulacak olup elde edilen gelir Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında büyük öz veriyle çalışan AKUT Derneğine bağışlanacaktır." diye konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen sanatseverlerden Elif Sayar da serginin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Trabzon Fotoğrafevi Derneği muhteşem karelerle görsel şov hazırlamış. Karadeniz kadınının iş hayatı, ev hayatı sergilenmiş. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir görsel şov olmuş." şeklinde konuştu.

Açılışa, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş ve fotoğrafseverler katıldı.

Sergi, 11 Haziran Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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