Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılıkla mücadele ve narkotik timleri, ilçenin Ocaklı Mahallesi'nde M.E. (72), İ.E. (42) ve S.E'nin (41) evlerinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Patlayıcı madde ve silah tespit köpeği "Yaz"ın da katıldığı operasyonda, 7 kurusıkı tabanca, 3 tabanca ve bu silahlara ait 220 merminin yanı sıra 155 tetik tertibatı, 300 yay, 75 kabze, 37 üst kapak, 82 fişek kapsülü, 6 namlu açma aparatı, 117 namlu, 15 şarjör ile 3 tabanca taslağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, İ.E. ve S.E. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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