Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılıkla mücadele ve narkotik timleri, ilçenin Yalıköy Mahallesi'nde C.Ç'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 622 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 18 kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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