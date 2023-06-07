Trabzon'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar Belediyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin haziran ayı son meclis toplantısının Meclis Başkanvekili Nusret Onur yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.



Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili maddenin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Yılmaz tarafından okunan ilgili maddede, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artması sonucu Kuzey Kutbu'nda deniz ve kara buzullarının hızla eridiği, bundan dolayı iklim değişikliğiyle mücadele için yeni çıkan yasal mevzuat doğrultusunda belli bir nüfus oranına sahip büyükşehir ve ilçe belediyelerinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması gerektiğine yönelik bilgi verildi. Yapılan görüşmelerin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oybirliğiyle kabul edilen madde meclis genel kurulunda da komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi."

Açıklamada, Ortahisar Belediyesinin müdürlük sayısının 24'ye yükseldiği bildirildi.

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