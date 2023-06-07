Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde T.Y'nin kullandığı 61 NH 043 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.Y. ve araçtaki 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.