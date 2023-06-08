Judoda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, Trabzon'da ortak kamp yapıyor

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TRABZON (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan kadın judo ümit milli takımları, 20 Haziran'da Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası öncesi Trabzon'da ortak hazırlık kampı yapıyor.

Ümit Milli Takım 2 Haziran'da, Azerbaycan ve Gürcistan milli takımları ise 4 Haziran'da kente gelerek Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörü Yasin Doğan, AA muhabirine, Azerbaycan ve Gürcistanlı sporcularla ortak antrenman yaptıklarını söyledi.

Doğan, 20 Haziran'da Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek, "Onlar da sürekli buraya gelmek istiyorlar. Yer müsait olduğu sürece yabancı sporcuları da burada ağırlıyoruz." dedi.

Tesisin dünya standartlarında olduğunu ifade eden Doğan, "Şu an içinde bulunduğumuz salon 700 metrekare çalışma alanı ve tamamen judoya ait. Burada Japonya'da olan bir yaylı sistem mevcut. Sakatlık riskini yüzde 60 önlüyor. O yüzden bu tesis konusunda hem federasyonumuza hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Kampta çok güzel bir ortam mevcut." diye konuştu.





- Gasimova: "Buraya gelerek doğru karar verdiğimizi görüyoruz"

Azerbaycan Ümit Milli Takımı Antrenörü Kifayat Gasimova, bulundukları tesisin donanımının çok iyi olduğuna işaret ederek, "Buraya gelerek doğru karar verdiğimizi görüyoruz. Türkiye ve Gürcistan milli takımlarıyla çok yoğun, yüksek seviyede bir kamp programı geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gasimova, Azerbaycan ve Türkiye takımlarının gelecek turnuvalarda başarılı sonuçlar alması temennisinde bulundu.

Gürcistan Ümit Milli Takımı Antrenörü Giorgi Kizilashvili ise önceki turnuvalarda da Trabzon'a geldiklerini, kentteki judo kültürünün özellikler kadınlar açısından çok yüksek olduğunu kaydetti.

Kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür eden Kizilashvili, tüm sporculara başarı diledi.

Konuk milli takımların sporcuları da kentteki imkanların çok güzel olduğunu belirtip, ilk fırsatta Trabzon'u gezmek istediklerini söyledi.





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