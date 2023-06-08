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Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

AA

Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

TRABZON (AA) - Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açtı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, merkez binasında düzenlenen açılışta, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Merkezin fabrika gibi üretim yaptığını belirten Demirer, "Cumhuriyetimizin 100. yılına has bir başarı sağlanmış. Haklı talepleriniz ve çalışmalarınızda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah seneye daha büyük ve daha güzel eserler yapmanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerin sunumunu yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle eğitim-öğretim yılı başında koyduğumuz başarı hedefine Of Halk Eğitim Merkezimizi de dahil ederek çok önemli başarılar elde ettik. Merkezimiz adeta fabrika gibi üretim yapıyor. Bugün itibarıyla Bakanlığın koyduğu hedefin üzerinde kurs ve kursiyere ulaştık. Deprem bölgesi için tüm Türkiye olduğu Of Halk Eğitim Merkezimiz de seferber olarak giyim eşyası üreterek gönderdi. Emeği geçen başta kurum müdürü, idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

Of Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin, 1 Ocak 2023 tarihinden bu zamana kadar 153 kurs açıp 3 bin 40 kursiyere ulaştıklarına işaret etti.

Halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi gibi etkinliklerin de yapıldığı açılışta, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür belgesi verildi.

Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, daire amirleri ve vatandaşların da açılışına katıldığı sergi 2 gün açık kalacak.


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