Trabzon'da öğrenciler, sağlık ve jandarma ekipleri sahil temizliği yaptı

TRABZON (AA) - Trabzon'da öğrenciler, sağlık ve jandarma ekipleri, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği gerçekleştirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde 100. Yıl Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğrencileri ile sağlık ve jandarma ekipleri bir araya geldi.
Grup, kumsal boyunca pet şişe ve izmarit gibi çeşitli atıkları topladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, AA muhabirine, "Temiz deniz, temiz dünya" temalı hafta boyunca öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Denizlerin geçmişe göre daha çok kirlendiğini vurgulayan Korkmaz, "Plastik atıklar, çöpler, akarsular vasıtasıyla denizlerimize ulaşıyor. Denizlerde bunlar ya dibe çöküyor ya da karaya yani bizlere geliyor." dedi.
Plastik atıkların fiziksel aşınmaya uğrayarak mikro plastiklere dönüştüğünü dile getiren Korkmaz, "Bunlar deniz canlıları tarafından yutulmakta ve besin zinciri vasıtasıyla da insanlara kadar gelmekte ve çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Özellikle öğrencilerimize yönelik programlar yaptık. Çevre eğitiminin küçük yaşlarda başlayacağına inanıyoruz. Kısa sürede birçok çöp topladık. Çöplere baktığımızda çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu görüyoruz." diye konuştu.