Trabzon'da İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtımı yapıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi ve Tüm İtfaiyeciler Birliğince (TİBDER) İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtım Programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, 25 büyükşehir, 32 il, 17 ilçe ve 6 özel sektör kuruluşundan 221 misafiri, Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinen Zorluoğlu, dünyada eşine benzerine rastlanılmamış, kayıtlarda olmayan büyüklükte bir deprem yaşandığını, itfaiye teşkilatlarının deprem çalışmalarında, arama kurtarma noktasında çok önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sadece AFAD bünyesinde değil diğer kurumlarda da arama kurtarma faaliyetlerini etkin şekilde yapacak uzman personelin artırılması gerektiğini belirten Zorluoğlu, bu noktada belediyelerin çok önemli bir vazife ifa edebileceğini kaydetti.

Zorluoğlu, Trabzon'un heyelan ve sel felaketi bakımından çok riskli bir şehir olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla biz 2019'da arama kurtarma ekibimizi kurduk. Hatta balık adam ekibi de olmak üzere bu tür sel, taşkın ve heyelan gibi afetlerde daha etkin mücadele edeceğimiz bir ekibimiz oldu. Ancak depremden sonra bu tür doğal afetlerle mücadele edebilecek daha çok sayıda itfaiye personelimizin ve gönüllü itfaiyecimizin var olması gerektiğine inanıyoruz. Bu manada inşallah buna dönük bir vaziyet de alacağız."

İtfaiyecilerin taleplerine de dikkati çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vefat eden itfaiyeci kardeşlerimizin de şehitlik statüsü alması hususundaki talebinizi de çok yerinde buluyorum. Benim de encümen üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bu meseleyi gündeme getireceğimizden emin olabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kanunlara hem diğer ilgili mevzuata bu taleplerinizi en iyi şekilde yansıtabilmenin gayreti içerisinde olacağız."

- "Bütün arkadaşlarımızla bir mücadele içerisindeyiz"

TİBDER Başkanı Halil Yılmaz da 1998 yılında İstanbul'da kurulmuş İtfaiyeciler Birliğinin bugünkü yönetimi ve bütün arkadaşlarıyla mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Evet biz sahada yaptığımız çalışmalarla zaten örnek ve öncü olduğumuza inanıyoruz. Son depremde de gerçekten bütün illerimiz adeta deprem bölgesine koştular. 10 binin üzerinde itfaiyeci ile deprem bölgesine adeta yağdık ve yine orada binlerce canın kurtulmasına vesile olduk." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde itfaiyeciler olarak hızlı şekilde hareket ettiklerini kaydederek, "11 ilimizi kapsayan bu felaketten dersler çıkararak, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında meydana gelebilecek depremlere her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Abdullah Birinci, kemençe eşliğinde atma türkü söyledi.

Birinci'nin, türküsünde Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vefat eden genel sekreteri Ahmet Adanur'u anması, herkesi duygulandırdı.

Programın, daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nin fuaye alanında itfaiye ekipmanlarıyla açılan serginin gezilmesiyle devam etti.

Türkiye'nin birçok şehrinden itfaiye teşkilatlarının katıldığı program, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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