Azerbaycanlı turistlere Trabzon'daki sağlık imkanları tanıtıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'daki sağlık turizmi tanıtım çalışmaları kapsamında, hava yolu ile kente gelen Azerbaycanlı yolcular bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde stant açarak yolculara hastaneleri ve sağlık imkanlarını içeren broşür dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, sağlık turizminde atılım yapma gayretinde olduklarını, bu çerçevede yıl boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde bir süre önce Bakü'ye gerçekleştirilen ziyarette, sağlık turizmine ilişkin de görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Usta, "İlimizde kamu ve özel hastaneler ile tıp fakültesi olarak Bakü'den gelecek misafirlerimize sağlık turizmi anlamında tanıtım kampanyası yapmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da ilimize gelen Azerbaycan Türklerini karşılayarak, onlara sağlık turizmi altyapımızla ilgili çalışma yaptık." dedi.

Usta, bu çalışmaları kararlılıkla yürüteceklerinin altını çizerek, "Daha sonraki süreçte oradan gelecek olan acentelerle çalışmalarımızı sürdürerek, sağlık turizmi anlamında ilimizin katkı sağlamasını bekliyoruz. Tabi ki emekleme aşamalarında olabiliriz ama süreçle ilgili olarak umudumuz oldukça fazla." diye konuştu.

Sağlık turizminde tanıtım ve güvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:



"İlimiz altyapı olarak çok iyi ve güvenilir. Yaklaşık 15 tesisimiz sağlık belgesi almış durumda. Bunlarla birlikte sağlık turizmi anlamında birçok hizmeti verebilir durumdayız. Sağlık turizmi daha çok güven vermek, kendini tanıtabilmek üzerine kurulu bir şey. Bir de kandırmama, dürüst olma üzerine kurulu bir düzen aslında. Bu bağlamda biz de kendimize güveniyoruz."

İlk defa geldiği Trabzon'da bu şekilde karşılanmaktan çok hoşnut olduğunu belirten Hatıra Abdullayeva ise "Ben destekliyorum buradaki sağlık turizmini, çok iyi çalışma oluyor. Bizim ülkemizdeki tıp fakültesi öğrencileri de uzmanlaşmak için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Tıp alanını da kendi sağlık müessesemiz gibi görüyoruz, takip etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elleda Memmedova da kemik erimesi ve göz problemleri dolayısıyla Türkiye'de zaman zaman tedavi gördüğünü anlatarak, "Bizler tedaviyi burada oluyoruz, her şey çok güzel. Buranın doktorları ya da bizim doktorlar fark etmez, iki devlet bir milletiz. Hediyemi aldım, ben bugün burada çok mutlu oldum. Sevinçten uçak gibi uçuyoruz." dedi.





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