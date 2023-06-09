Of'ta "Bilim Fuarı" düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde "Bilim Fuarı" organize edildi.



Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar, okulun müdürü Ali Cerrah, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Fuarda sergilenen çalışmalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi alan Yaşar, emeği geçenleri tebrik etti.



Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi'ni de ziyaret eden katılımcılar, bordo-mavi forma giyen öğrencilerin, boya kutularından hazırladıkları bandolarla yaptıkları gösteriyi ilgiyle izledi.

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