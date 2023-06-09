Şampiyon voleybol takımından Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret

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TRABZON (AA) - Okul Sporları Voleybol Küçük Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Trabzon Sürmene Ayşe Kırali Ortaokulu takımı, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyon takım kulübü ziyaret ederek genel sekreter Kemal Ertürk ile bir araya geldi.



Ertürk, futbolda ilklerin kenti olarak bilinen Trabzon'da voleybolda da bir ilke imza atılmasına çok sevindiklerini belirterek, Trabzon'da farklı branşlarda yetenekli gençlerin olduğunu gösterme adına bu başarıyı önemsediklerini vurguladı.

Ertürk, sporculara ziyaretin anısına adlarının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici, okulun beden eğitimi öğretmeni Necmettin Çebi ile yönetici Nurettin Dilaver de yer aldı.



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