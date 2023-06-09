Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat edildi

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TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş'in İstanbul'da ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Arif Boşluk ve defans oyuncusu Taha Altıkardeş'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, Acıbadem Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Engin Çakmakçı’nın "Arif Boşluk'a nazal valv cerrahisi ve konka RF koterizasyonu (burun eti küçültülmesi) ameliyatları, Taha Altıkardeş'e SMR + Konka koterizasyonu burun ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatları başarılı geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

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