Trabzon'da atık kumaşlardan tasarlanan kıyafetler sergilendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da atık kumaşlardan hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı sergi açıldı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğrencilerinin, perde, eşarp, güneşlik, kot ve tül gibi çeşitli kumaş türlerinin yanı sıra fındık çuvalı parçalarını da kullanarak hazırladıkları kıyafetler, enstitü salonunda sergilendi.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, okulda 2 yıl eğitim alan öğrencilerin kıyafet hazırlamanın tüm inceliklerini öğrendiklerini söyledi.

Karabina, öğrencilerin bitirme projesi sunumları kapsamında hazırlanan serginin konusunun atık kumaşlar olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, konuları kapsamında araştırmalarını tamamlayarak, kumaşlarını seçip, model ve dikimlerini gerçekleştirdiler. Sergide, fındık çuvalından pançolar, perde atıklarından kıyafet tasarımları, kot pantolonlardan ve perdelerden oluşan elbiseleri gördük." dedi.

Sergide, 8 kıyafete yer verdiklerini dile getiren Karabina, aynı salonunda öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerin de yer aldığını aktardı.

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'ndan mezun olan 52 yaşındaki Seniha Şahin ise çocuklarını büyüttükten sonra usta öğretici olabilmek için harekete geçtiğini söyledi.

Hedefinin, usta öğretici diploması alarak iş hayatına başlamak olduğunu ifade eden Şahin, enstitüde iki yıl boyunca kıyafet hazırlamanın tüm detaylarını öğrendiklerini vurguladı.

Şahin, sergide yer alan kıyafetleri, çocuklarının eski giysilerinden hazırladığının altını çizerek, "Çocuklarımdan kalan kot pantolonlardan büstiyer, yine altına da evde bulunan paletli kumaştan ve tülden etek diktim. Kot parçaları artınca onları da değerlendirmek adına aksesuar olarak çiçek yaptım." diye konuştu.

Aynı alandan mezun olan Nagihan İsoğlu da hayatında bir şeyleri değiştirmek için kursa kayıt yaptırdığını belirterek, "Markamı kurmak istiyorum, bu konuda kendime güveniyorum ve yeteneğim olduğuna inanıyorum. Atık kumaşlardan tasarladığım kıyafette de kurmayı planladığım markamın adını kullandım." dedi.

Öte yandan Vali İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu da sergiyi gezerek, usta öğreticilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.





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