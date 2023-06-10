Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu sporcularla bir araya geldi

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcuları ve antrenörleri ile görüştü.



Zorluoğlu, makamında kabul ettiği sporcuları ve antrenörleri, çeşitli müsabakalarda elde ettikleri başarılar dolayısıyla kutladı.



Trabzon'da sporun gelişmesi için özel gayret gösterdiklerinin altını çizen Zorluoğlu, "4 yıldır Büyükşehir Belediyespor bünyesinde var olan spor dallarını destekledik. Hentbol takımımız süper lige çıktı. Bireysel sporcularımıza da çok önem veriyoruz. Trabzon'da yetişen, başarılı olan ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızın kendi bünyemizde kalmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Zorluoğlu, Türkiye'deki Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin ikincisinin Trabzon'da açıldığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi başta olmak üzere spor projelerini birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Çeşitli branşlarda ülkemizde ve dünya genelinde elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara kol kanat germeye devam edeceğiz."

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