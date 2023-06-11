Milli boksör Emir Büyükdağ, Avrupa Şampiyonası'nda yumruk sallayacak

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu 21 yaşındaki milli boksör Emir Büyükdağ, günde çift antrenmanla hazırlandığı 2023 Avrupa Boks Şampiyonası için gün sayıyor.

Çocukken gönül verdiği boksu sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kalan babası Kamil Büyükdağ'ın hayalini gerçekleştirmek için ringe çıkan Büyükdağ, 8 yaşında adım attığı salonda yıllardır ter döküyor.

Bir süre sonra milli formayı giyme başarısı gösteren Büyükdağ, yaklaşık 13 yılda farklı kategorilerde 12 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinci ve üçüncülüğü ile Üniversitelerarası Dünya Boks Şampiyonası'nda üçüncülük gibi önemli dereceler elde etti. Başarılarıyla adından söz ettiren milli boksör, başarılarına yenilerini eklemek için de yoğun çaba sarf ediyor.

Büyükdağ, kasım ayında yapılması planlanan 2023 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya alarak başarılarını taçlandırmak istiyor.





- "Hedefim İstiklal Marşı'mızı bütün Avrupa'ya dinletmek"

Bursa Bahram Muzaffer Spor Kulübü sporcusu Emir Büyükdağ, AA muhabirine, 14 yaşındayken milli formayı giymenin gururunu yaşadığını söyledi.

Büyükdağ, sporun hayata bakış açısını değiştirdiğini belirterek, "Hem sağlığıma yatırım yapıyorum hem de bu şekilde ülkemin bayrağını göndere çektirme fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok gururluyum. Herkese de spor yapmalarını öneriyorum." dedi.

Avrupa Boks Şampiyonası'nın Azerbaycan'da yapılmasının planlandığını anlatan Büyükdağ, şöyle devam etti:

"Çalışmalarım yoğun şekilde devam ediyor. Daha önce 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncülük nasip olmuştu. Şimdi hedefim altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı bütün Avrupa'ya dinletmek. Sonrasında da 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmak istiyorum."

Büyükdağ, babasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmenin de gururunu yaşadığını dile getirerek, "Her zaman bir üstünü hedefliyorum. Ülkemize boksta erkeklerde olmayan olimpiyat şampiyonluğunu getirmek istiyorum. Bu doğrultuda çalışıyoruz, inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

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