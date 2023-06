"Yürüyemezsin" denilse de ayağa kalktı, masa tenisinde final hedefi koydu

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Geçirdiği trafik kazası sonrası bedensel engelli olan Trabzonlu Ömer Uzunoğlu, kendisini geliştirmek için başladığı masa tenisinde şampiyonluk hedefliyor.

Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Uzunoğlu, 1989'da ağabeyinin düğünü için Trabzon'dan Adapazarı'na gittiği otobüsün karıştığı kazada yaralandı.

Kaza sonucu felç kalan Uzunoğlu, İstanbul'daki bir rehabilitasyon merkezinde 9 ay tedavi gördü. Koltuk değnekleriyle ayağa kalkmayı başaran Uzunoğlu, yürümeye başladı.

Yaşamını bastonla sürdüren Uzunoğlu, kaslarını geliştirmek için gittiği spor salonundaki eğitmenlerin yönlendirmesi sonrası yaklaşık 4 yıl önce masa tenisiyle tanıştı.

Geçen yıl katıldığı Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Uzunoğlu, 13-14 Haziran'da Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını Beşikdüzü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda sürdürüyor.





- "Hayat mücadelemiz devam ediyor"

Bir çocuk babası Uzunoğlu, AA muhabirine, kazadan 6 ay sonra omurga ameliyatı olduğunu, ayağa kalkabilmek için çok mücadele ettiğini söyledi.

Kazadan önce Beşikdüzü Esnaf Spor Kulübünde futbol oynadığını belirten Uzunoğlu, "Doktorlar, felç kaldığımı ve yürüyemeyeceğimi söyledi. Ben Karadenizliyim ve hırslıyım. O nedenle yürümeye çalıştım. Şu anda gittiğim doktorlar, 'Gelebileceğin en iyi seviyeye gelmişsin.' diyorlar. Hayat mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Uzunoğlu, masa tenisi oynamaya başladıktan sonra antrenörlüğünü Menderes Kerimoğlu'nun yaptığı Beşikdüzü Ayyıldız Masa Tenisi Spor Kulübünde çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Onunla çalışarak geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 3. oldum. Bu yıl da hedefim ilk 2'ye girebilmek. Yarışmaya hazırlanmak için kendimi çok fazla yordum. İnşallah istediğim sonucu alacağım." diye konuştu.





- "Disiplinin olmadığı yerde başarı gelmez"

Profesyonel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Disiplinin olmadığı yerde başarı gelmez. Yaptığım işler her gün aynıdır. Spordan vazgeçmedim. Sponsor bulursak kulübümüzden birkaç şampiyon çıkabilir. Yaşım ilerledi ama milli takım beni çağırırsa giderim. Masa tenisi benim her şeyim. Buraya geldiğimde huzur buluyorum, gelmediğim zaman eksiklik hissediyorum. İspanyol kort tenisçisi Rafael Nadal'ı kendime model alıyorum ve her maçını tekrar tekrar sabahlara kadar izliyorum."

Uzunoğlu, engellilere de umutlarını yitirmemeleri, spor yapmaları ve sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Masa tenisi antrenörü Menderes Kerimoğlu da yaklaşık 3 yıl önce Uzunoğlu ile tanıştığını belirterek, "Kendisi gerçekten azimli, hırslı, disiplinli ve istekli bir öğrencim. Bu özelliklerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu'ndan Türkiye şampiyonluğu beklediğini dile getiren Kerimoğlu, çok çalıştıklarını ve bu çabanın sonucunun şampiyonluk olması gerektiğini sözlerine ekledi.





