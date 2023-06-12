Trabzon'da minikler satranç müsabakaları düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Satranç Minikler İl Birinciliği (A-B) müsabakaları gerçekleştirildi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen yarışmaya, 53 okuldan 281 sporcu katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon'da satranç sporundaki lisanslı yarışmacı sayısının rekor seviyelerde olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Satrancın odaklanmayı artırarak hafızayı güçlendirmek, stratejik hareket etmek, hayal gücünü ve ufku geliştirmek gibi birçok faydası var. Okullarımız, öğrencilerimiz Türk sporunun altyapısını oluşturan çok önemli bir unsurdur. Bu faaliyetlerde yer alan çocuklarımız, her müsabakada birbirinden farklı hamleler yaparak kıyasıya yarıştılar. Hepsini canı gönülden kutuluyorum. Dereceye girenler başta olmak üzere katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, okullarımıza, velilerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyorum."



Beşirli Spor Kompleksi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.