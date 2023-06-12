Cumapazarı'nda depremzedeler yararına kermes düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesindeki Cumapazarı İlkokulu ve Ortaokulu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenenler için kermes düzenledi.

Öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından evlerde yapılan yiyecekler için okulun bahçesinde satış standı açıldı. Etkinlikte ayrıca ortaokul öğrencilerinin yıl içinde görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım derslerinde yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi de açıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, depremzedeler yararına düzenlenen kermesi ve sergiyi gezdi.



Kabahasanoğlu, asrın felaketinin yaralarının sarmaya çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde seferber olarak çeşitli etkinliklerle yardımlarda bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Bugün de burada aynı anlayışla okulumuz hareket ederek kermes düzenlemiş. Emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışma gücümüzü artırsın. Allah böyle afetler bir daha yaşatmasın." diye konuştu.





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