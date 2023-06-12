Çaykara HEM Uzungöl'de yıl sonu sergisi açtı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Çaykara Halk Eğitim Merkezi (HEM), ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Çini ve Resim Yıl Sonu Sergisi açtı.



Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nun göl kenarı giriş bölümünde açılan sergide, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Temel Kılıç, usta öğreticiler ve kursiyerler ziyaretçileri eserler hakkında bilgilendiriyor.



Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, ilçede gerçekleştirdikleri her etkinlikte, Kaymakam Muhammet Güzel ve Belediye Başkanı Hanefi Tok'un kendilerini desteklediğini söyledi.



Çaykara Halk Eğitim Merkezi olarak öğretmenler ve kursiyerlerin fedakar çalışmalarıyla çok güzel ürünler ortaya çıkardıklarını ifade eden Gönan, ürünlerini, Karadeniz ve ülke turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl'de sergileme imkanı yakaladıklarını aktardı.



Gönan, yerli ve yabancı misafirlerin stantlarına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.