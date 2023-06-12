Trabzon'da öğrencilerin hayallerini gerçekleştireceği atölyenin açılışı yapıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Hayat Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl genelindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin istedikleri projeleri hayata geçirmeleri amacıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye oluşturuldu.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın, AA muhabirine, DOKAP'ın yüzde yüz hibe desteğiyle kurulan atölyenin 630 bin liraya mal edildiğini söyledi.

TÜBİTAK, TEKNOFEST ya da farklı bir yarışma için hazırlanmaları gereken öğrencilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerini atölyede bulabileceklerini belirten Aydın, "Öğrencilerimiz lazer kesim makinesi, torna tezgahı ve 3D yazıcılar gibi birçok makineyi burada bulabilecekler. Öğrencilerimiz, imalat esnasında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü ekipmanla hayallerini burada gerçekleştirecek." dedi.

Aydın, atölyenin bir yıl önce altyapısının oluşturulduğunu, 3 ay önce de kurulum çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Sadece okullarında eğitim gören öğrencilerin değil, il genelindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin projelerini hayata geçirmeleri için atölyeyi kullanabileceklerini dile getiren Aydın, tüm öğrencileri atölyeye beklediklerini ifade etti.

Atölyenin açılışı Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay tarafından yapıldı.

Açılışın ardından davetliler atölyeyi gezerek, öğrencilerden ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

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