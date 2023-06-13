Sera Gölü'nde öğrencilere yok olma tehlikesi altındaki bitki ve hayvanlar tanıtıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir grup ortaokul öğrencisine, yok olma tehlikesi altındaki bitki ve hayvanlarla ilgili bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile AB işbirliğinde yürütülen, "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türler İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Doğa Koruma Merkezi tehlikedeki türler eğitim uzmanı Banu Gündoğan, 100 ortaokul öğrencisine, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla hayata geçirilen projenin yanı sıra tehlike altında olan türler ve çevre kirliliğine ilişkin bilgi verdi.

Gündoğan, AA muhabirine, hedef kitleleri olan çocuklarda tehlike altındaki türlere ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Çocuklara, ekoloji, çevre temizliği ve tehlikede olan türlerin korunması gibi konulara daha duyarlı olmayı öğrettiklerini belirten Gündoğan, "Bölgeye has tehlike altındaki türleri koruma altında olduğu için gözlemek çok mümkün değil. Onlarla ilgili sunumlarımız ve fotoğraf panolarımız var çocuklarımızı bilgilendiriyoruz. Bugünün sonunda çocuklarımızın doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve bu türlerin korunmasıyla ilgili önemli bir farkındalık kazanarak evlerine dönmelerini bekliyoruz." dedi.

Çayırbağı Ortaokulu öğrencilerinden 10 yaşındaki Duru Zaim de bundan sonra doğayı daha çok koruyacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bundan sonra hayvanları ve doğayı korumak için daha çok elimden geleni yapacağım. Fidan dikeceğim, nesli tükenen canlılar için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bazı insanları bilinçlendireceğim. Derelere insanlar çöp atıyor, fabrikalar atık atıyor bu da hayvanları etkiliyor. O da insanları etkiliyor, hastalıklar yayılıyor. Bunları yapmamamız, çevremize karşı duyarlı olmamız gerekiyor."

Oyunlarla nesli tehlike altındaki türlerin anlatıldığı çocuklar, daha sonra Sera Gölü'nün etrafında gezinti yaptı.

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