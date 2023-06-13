Of'ta ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı

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TRABZON (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde organize edilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Of'ta, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrenciler arasında yetenek taraması yapıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen taramaya 2 bin 300 öğrenci katıldı. İlk tarama sonucu 162 öğrenci başarı elde etti.



Bu öğrencilere haftada 3 gün İlçe Spor Salonunda beden eğitimi öğretmenleri tarafından eğitimler verildi.



Çalışmalarını devam ettiren 162 öğrenciye, ikinci test uygulanarak gelişimleri takip edilecek.



Of Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, teste katılan öğrencilere başarılar diledi.





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