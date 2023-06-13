Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim sergisi düzenlendi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılı anısına "İzler" isimli resim sergisi düzenlendi.

Trabzon Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, sanatçı Nurcihan Şişik'in 36 eseri sergilendi.

Sergi açılışında konuşan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un bir kültür ve sanat kenti olduğunu söyledi.

Trabzon'un kültürüne, sanatına ve sanatçısına sahip çıkan bir şehir olduğuna değinen Erdoğan, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumsal olayları kadının gözünden anlatmaya çalıştığını aktaran Şişik ise eserlerinde genellikle insan ve insanın yaşadığı zorlukları kadının bakış açısıyla işlemek istediğini belirtti.

"İzler" adlı resim sergisi, 23 Haziran'a kadar sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.