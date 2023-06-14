Trabzon'da ayağı otobüsün tekerleği altında kalan kadın yaralandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karakaya Mahallesi'nde Hidayet Kumaş (71), yolun karşı şeridinden gelen belediye otobüsüne binmek için karşıya geçti.



Henüz durmadan yaklaştığı aracın tekerleği, yaşlı kadının ayağının üzerinden geçti.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hidayet Kumaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.