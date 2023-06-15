TRABZON (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Trabzon'da ziyarete açıldı.

Trabzon Limanı'na demirlenen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde bire bir inşa ediliş sürecini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş de gemiyi birlikte gezdiği ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tarihi bilgiler verdi.

Görmüş, bunun, çocukların milli ve manevi değerleri görmesi açısından çok anlamlı bir ziyaret olduğunun altını çizerek "Birkaç günlük bu ziyaretlerde bütün çocuklarımızı buraya getirmeye çalışacağız. Çocuklarımıza milli değerlerimizi her zaman anlatıyoruz fakat görerek öğrenmeleri daha etkili oluyor. Ben bu çalışmayı gerçekten çok değerli buluyorum. Emeği geçenlere hem kendim hem de çocuklarımızın adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, bugün ve yarın ziyarete açık olacak.





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