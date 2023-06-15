Trabzon Ticaret Borsası

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı en yüksek 57 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat

Sivri 54 56

Yağlı 59 59

Levant 55 57

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