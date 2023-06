Trabzon'da teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı tiyatro oyunu ile anlatıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı "Bu Sahne Aynı Biz" adlı tiyatro oyunu ile anlatıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (RAM) görevli 17 öğretmenin rol aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde oynandı.



Hayatın içinden kesitlerin yer aldığı, özellikle de sosyal medyayı yanlış kullanıma dikkat çekilen oyunu, öğrenci ve velilerden oluşan yaklaşık 400 kişilik grup izledi.

Oyunda rol alan, Sevim-Nerim Değirmencioğlu Anaokulu'nda görevli psikolojik danışman Cemal Sağlam, AA muhabirine, velilere ve öğrencilere eğlenceli bir şekilde teknolojik problemleri anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Kasım 2022'den beri her hafta 17 öğretmenin bir araya gelerek oyun yazdığını ve prova yaptığını anlatan Sağlam, "Büyük emekler sarf ettik. Bakanlığımızın bilinçli teknoloji kullanımına yönelik birçok çalışmaları var. Biz de bu konuyu ele aldık. Velilere tavsiyem her şeyin fazlası zarar, ölçülü olmak lazım. Günümüzde zaten teknoloji bağımlılığı artıyor. Teknolojiyi her zaman kullanmak bağımlılık değildir ama bilinçli kullanmak lazım." dedi.

Oyunu izleyen velilerden Tuğçe Bayram ise "Oyun, bazı şeyleri değerlendirmemizi sağladı. Çok güzel bir oyundu. Benim de bazen telefonu çocuğa verip kurtulmak istediğim oluyor. Bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüm, çok şey öğrendim. Oyunu bütün arkadaşlarımın gelip izlemesini isterim." diye konuştu.



