Of Bilim Sanat Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

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TRABZON (AA) - Of Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) yıl sonu sergisi açıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde eğitim hayatına başlayan merkezde düzenlenen serginin açılışını, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu birlikte yaptı.



Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergiyi ve eserleri çok beğendiğini belirten Kaymakam Demirer, "Of'umuzun yeni ve önemli bir eğitim kurumunda kısa zamanda ortaya konan eserleri gerçekten çok beğendim. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha kaliteli ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak eserler ortaya konulacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." dedi.

Of Bilim Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt da Kaymakam Demirer ve beraberindekilere teşekkür ederek, bundan sonra daha güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Sergi açılışına, Of Belediye Başkan Vekili Oktay Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



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