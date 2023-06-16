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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon ile Katar'ın başkenti Doha arasında ilk uçak seferi gerçekleştirildi

AA

Trabzon ile Katar'ın başkenti Doha arasında ilk uçak seferi gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Katar Hava Yolları, Trabzon ile Katar'ın başkenti Doha arasında karşılıklı uçak seferlerine başladı.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Katar Hava Yolları'nın Doha'dan kalkan "QR319" numaralı uçağı, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanındaki itfaiye ekiplerinin "su selamlaması" ile karşıladığı uçağın pilotları da kokpit camlarından Türk ve Katar bayraklarını çıkartarak kendilerini bekleyenleri selamladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve ailesinin de aralarında bulunduğu yolculara çiçek hediye edildi, tatlı ikramında bulunuldu.

Apronda bir süre halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen yolcular, daha sonra pasaport işlemlerini yaptırdı.

- 12 Körfez ülkesinden Trabzon'a direkt uçuş düzenleniyor

Vali İsmail Ustaoğlu, karşılamanın ardından VIP Terminali'nde yapılan törende, Türkiye ile Katar arasında ciddi bir gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

Katar Hava Yolları'nı kentte görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ustaoğlu, Trabzon'un son yıllarda turizm sayesinde bölgede önemli bir merkez haline geldiğini, bugün itibarıyla 12 Körfez ülkesinden şehre direkt uçuşların sağlandığını vurguladı.

Ustaoğlu, Katar Hava Yolları'nın başladığı seferlerin de kente ayrı bir değer katacağına dikkati çekerek, "Geçen yıl Trabzon'a 2 bin 700 dış hatlardan uçak seferi gerçekleştirildi. 375 bini aşan sadece gelen yolcumuz ve toplamda da 750 bin civarında gidiş gelişiyle beraber yolcumuz oldu. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu ay itibarıyla sezon başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte de çok yoğun bir sezonu hep beraber gerçekleştireceğiz."

Büyükelçi Göksu ise Katar Hava Yolları'nın ilk seferinde birçok gazeteci ve sosyal medya içeriği üreticisini kente getirdiklerini aktardı.

Trabzon'un tanıtımı için bunun önemli bir konu olduğunu dile getiren Göksu, "Diğer direkt uçuşların devam etmesi, aile turizmini artıracak ve yalnız direkt gelenler değil, Katar'dan gelenler İstanbul'da inip Trabzon'dan dönmeyi ajandalarına ekleyecekler." dedi.

- "Trabzon, Türkiye'deki 7'nci uçuş noktamız oldu"

Katar Hava Yolları Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffmann da Trabzon'a ilk uçuşu gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını, geleneksel Türk misafirperverliği ile karşılanmalarından dolayı da ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Trabzon-Doha seferlerini 2020'de başlatmayı istemelerine rağmen pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini anımsatan Hoffmann, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi hava yolu olarak 16 Haziran itibarıyla Doha-Trabzon uçuşunu tamamlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya havacılık tarihinin en zorlu döneminde Katar Hava Yolları olarak biz uçuşlarımıza hiç ara vermedik. Düzenlediğimiz özel ve tarifeli seferlerle dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kalmış insanları aileleriyle bir araya getirdik."

Hoffmann, Türkiye'de 2004'de başladıkları havacılık pazarına inançlarının her zaman tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve sezonluk olarak Antalya, Bodrum ve Adana havalimanlarına uçuş gerçekleştiriyoruz. Trabzon, Türkiye'deki 7'nci uçuş noktamız oldu. Doha-Trabzon arasındaki direkt seferlerimiz salı, cuma ve cumartesi günleri Airbus-320 tipi uçaklarımız ile haftada üç gün olarak icra edilecek. Bu rota, Katar Hava Yolları'nın Türkiye'deki varlığını güçlendirirken, Trabzonluları uçuş ağımızdaki 160'tan fazla noktaya bağlayacak. Bu sezonluk rotanın Katar ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri perçinlemenin yanı sıra sunduğumuz geniş uçuş ağı ile turizm, iş potansiyelini destekleyeceğine inanıyoruz."

Geçen yıl 7'nci kez dünyanın en iyi hava yolu seçildiklerini anımsatan Hoffmann, 160'dan fazla uçuş ağlarına Avrupa, Afrika ve Asya'da yeni bir çok nokta eklediklerini de aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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