Trabzon'da 2'si hükümlü 6 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. ve "basit yaralama" suçundan 56 gün hapis cezası bulunan K.S. ile çeşitli suçlardan aranan S.A, V.Ş, C.K. ve V.İ. yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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