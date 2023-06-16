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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" başladı

AA

Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) işbirliğiyle düzenlenen "Avrupa Filmleri Haftası" başladı.

Kentte bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğin açılışına katılan Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, ilk durağı Trabzon olan etkinliğin eylüle kadar 10 ilde yapılacağını söyledi.

Degutis, etkinliğin geniş kapsamlı olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinlikte AB üyesi ülkelere ait filmlerin seyirciyle buluşacağını anlattı.

TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, sinemanın toplumların birbirini anlaması açısından önemli bir iletişim aracı olduğuna değindi.

Türkiye sinemaları ve dizilerinin dünyanın birçok yerinde izlendiğini aktaran Kazaz, "Örneğin Güney Amerika sokaklarında bizim ülkemizdeki birçok diziyi izlediklerini görüyorsunuz. Sinemanın böyle bir etkileşimi var. Bizler burada Avrupa'nın 16 ülkesinin filmini izleyeceğiz." diye konuştu.

Litvanya yapımı "Runner/Koşucu" filminin yönetmeni Andrius Blazevicius, ilk defa geldiği Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu son derece günümüzün yansıması olan bir film. Erkek arkadaşını zihin ve ruh hastalıklarından korumaya çalışan bir kişinin öyküsünü görüyoruz bu filmde. Filmimizde Litvanya'nın başkentinin de oldukça fazla görseli var. Sizleri de başkentimizi gelip görmeye davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar "Koşucu" filmini izledi.

Etkinlik kapsamında 16-22 Haziran tarihleri arasında Avrupa ülkelerine ait 16 film ücretsiz sinemaseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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