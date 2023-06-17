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Trabzon'da yorgun mermiyle vurulan Kerem Can ve yeni doğan kardeşi aynı hastanede

AA

Trabzon'da yorgun mermiyle vurulan Kerem Can ve yeni doğan kardeşi aynı hastanede

TRABZON (AA) - Trabzon'da, evlerinin bahçesinde oynarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir ve olaydan 2 gün sonra erken doğumla dünyaya gelen kardeşinin tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 10 Haziran'da yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir (40) olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirdi.

Yaklaşık üç hafta erken dünyaya gelen bebek, ağabeyi Kerem Can'ın bulunduğu yoğun bakım servisinin de olduğu koridorundaki yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde tedavi görüyor.

- "Bizim yaşadığımız bu acıyı başka vatandaşımız yaşamasın"

Her iki çocuğundan gelecek güzel haberleri bekleyen baba İsa Özdemir, AA muhabirine, Kerem Can'ın 7 gündür yoğun bakım servisinde yatması nedeniyle büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Olaydan 2 gün sonra doğan bebeklerinin durumunun iyi olduğunu belirten Özdemir, bebeğin enfeksiyon dolayısıyla kuvözde tutulduğunu aktardı.

Özdemir, silahlanmanın önüne geçilmesini istediğini dile getirerek, "Bizim yaşadığımız bu acıyı başka vatandaşımız yaşamasın. Bununla ilgili devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Devlet büyükleri gerekli yardımı şu anda yapıyor ama daha fazla üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Olayın ardından oturdukları sitedeki çocukların dışarı çıkamadığının altını çizen Özdemir, "Tedirginler, korkuyorlar, 'Her an bizimde başımıza gelir mi?' diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bu tedirginliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Kerem Can'ın durumunun çok ağır olduğuna işaret ederek, "Beyin ölümü için doktorlar şu an kesin bir şey diyemiyorlar. Bazı testlerin yapılması gerektiğini söylüyorlar. O testler için bazı değerlerin normale dönmesini bekliyorlar ama maalesef şu an normale dönemedi. Kurşun çok derine inmiş, müdahale edilemeyecek şekilde olduğu için şu an herhangi bir operasyon düşünülemiyor." diye konuştu.

- "Katil bulunsun, en ağır cezayı çeksin diye uğraşıyoruz"

Kerem Can'ın, kardeşi için "Furkan" ismini düşündüğünü anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bebeğimizin durumu çok şükür iyi, besleniyor. Hafif enfeksiyonu var ama geçecek. Doktorlar, '10 gün kuvöz süreci olacak' dedi. Onun dışında bir problemimiz yok. Allah'ın bir takdiri, vurulan evladımla, doğan evladım aynı koridorda 10 metre arayla yatıyorlar. Tevafuk mu diyelim, evladımın vurulma saati ile bebeğimin doğum saati de aynı. Bu da beni çok düşündürüyor. Allah burada bize mesaj mı veriyor?"

Özdemir, "yorgun mermi" ifadesinin yerine, "katil mermi" kullanılmasını istediğini de belirterek, "Birilerinin sevinci bizim üzüntümüz oluyor. Özellikle annenin durumu daha ağır. Katil bulunsun, en ağır cezayı çeksin diye uğraşıyoruz. Bütün devlet büyüklerinden ricamız bunun peşinin getirilmesi, araştırmaların sonuna kadar sürdürülmesini istiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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