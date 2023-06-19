Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Havalimanı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, mala zarar verme, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık, kamu malına zarar verme, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, basit tehdit, hakaret, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

M.G, K.B, H.Ö, Y.K, K.R, İ.S, M.Ö, D.E, H.Ç, H.N.B, E.Ç, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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