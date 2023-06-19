Trabzon'da eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek

TRABZON (AA) - Trabzon'da hayata geçirilen projeyle son kullanma tarihi geçmiş atık ilaçlar toplanarak bertaraf edilecek.



Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacılar Odası Trabzon Şubesiyle birlikte "Doğanın İlacı Siz Olun" sloganıyla ortak organize edilen atık ilaç toplama projesi kapsamında, Sağlıkçılar Parkı'nda protokol töreni düzenlendi.



Protokolü, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Eczacılar Odası Trabzon Şube Başkanı Özlem Uğurbaş Aslan imzaladı.

Protokol gereğince Ortahisar ilçesinde bulunan eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek. Vatandaşlar kullanmadıkları son kullanma tarihi geçmiş atık ilaçları eczanelerdeki atık ilaç kutularına atabilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliğine dikkati çekti.

Yerel idareler olarak atık yönetimi ve bertaraf etme konusunda birinci derece sorumlu olduklarını belirten Genç, şöyle devam etti:



"Bu sorumluluğumuzu ifa ederken özellikle paydaşlarımızla teknik bir alanda atık ilaçların toplanması ve yönetimi alanıyla ilgili işbirliği yapmak istedik. İlaç şifa konusunda yararlı ama kullanmadığınız zaman zararlı bir madde. Onun zararlı hale gelmesi, miadının dolmasıyla birlikte ondan sonraki sürecin profesyonel bir şekilde yönetilmesi lazım. Kimyasal olması hasebiyle tabiat için çok çok zararlı hale gelmesi söz konusu. Bu sürecin yönetilmesi konusunda da bu adımı atmamız lazımdı."



Genç, Belediye Meclisinde geçen ay aldıkları kararla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü idari ve kurumsal olarak kurduklarını kaydederek, "Artık bu süreçleri daha spesifik bazda ele alıp kurumsal olarak yürüteceğiz. Bunu hep beraber ifa edeceğiz. İnşallah bir örneklik de teşkil edecek. Türkiye'de ilk kez bu proje yapıldı. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin emeğine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.